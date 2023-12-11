В 2023 году в мире происходит 183 региональных конфликта - Bloomberg

В 2023 году в мире происходит 183 региональных и локальных конфликта, что является самым высоким показателем за последние три десятилетия. Об этом говорится в ежегодном исследовании вооруженных конфликтов Международного института стратегических исследований в Лондоне. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В исследовании утверждается, что "неразрешимость является определяющей чертой современного ландшафта глобальных конфликтов". Негосударственные вооруженные группировки, среди которых ХАМАС в Секторе Газа - лишь самая заметная, играют пагубную роль. Во многих местах эти силы поддерживаются деструктивными крупными государствами, в частности россией и Ираном.

Хотя миру не угрожает большая война, напряжение растет особенно между США и Китаем.

Также отмечается, что любая перспектива урегулирования российской войны должна зависеть от "получения Киевом гарантий безопасности, которые обеспечат будущую территориальную целостность Украины от внешней агрессии".

По всему миру происходят пограничные столкновения, из которых попытка россии захватить Украину - лишь наиболее разрушительная. Азербайджан захватил Нагорный Карабах, что привело к бегству более 100 тысяч его армянских жителей.

Сохраняется напряжённость в отношениях между россией и Грузией, а в отношениях между Алжиром и Марокко ситуация хуже, чем когда-либо в современности. В Пакистане обострился внутренний терроризм, а напряжение в отношениях с антимусульманским правительством Индии достигло опасной отметки.

Ускоряющийся климатический кризис продолжает действовать как мультипликатор как коренных причин конфликтов, так и институциональных слабостей в нестабильных странах", - говорится в исследовании, - говорится в сообщении.

При этом интенсивность конфликтов растет из года в год. В последнем исследовании количество погибших увеличилось на 14 %, а количество насильственных событий - на 28 %.

В издании отмечают, что мир, в котором "доминируют все более трудно разрешаемые конфликты и вооруженное насилие на фоне увеличения количества действующих лиц, сложных мотивов, которые пересекающихся сложных мотивов, глобального влияния и ускоряющегося изменения климата".

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