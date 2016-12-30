Правительство утвердило план мероприятий по обустройству границы с Россией и Молдовой
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской и украинско-молдавской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения АТО и Крыму. Об этом говорится в распоряжении КМУ от 28 декабря 2016 №1060-р, передает УНН.
Согласно решению правительства, этот документ будет способствовать повышению уровня защищенности незащищенных участков российско-украинской и украинско-молдавской государственной границы, включению новых элементов конструкций, исходя из опыта инженерно-технического обустройства других участков государственной границы Украины.
Также планом мероприятий запланировано пересмотреть очередность выполнения работ, исходя из темпов реализации проекта и оперативной обстановки на границе, согласования объема работ с реальным финансированием и ростом стоимости запланированного для приобретения оборудования, техники и материалов, а также затрат на проведение работ.
Кроме того, предусматривается пересчет стоимости проведения работ по инженерно-техническому обустройству государственной границы в связи с общим ростом цен на материалы и услуги.