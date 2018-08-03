Правительство прогнозирует, что цены на газ для населения вырастут на 18%
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. По состоянию на декабрь 2018 года в соответствии с декабрем прошлого года рост цен на газ для населения составит 18%, передает УНН со ссылкой на Прогноз экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы, опубликованный на сайте Минэкономразвития.
Согласно документу, предельные розничные цены на природный газ для населения (декабрь к декабрю) в 2018 году вырастут на 18% (±3).
Тарифы на электроэнергию не изменятся.
Тарифы на водоснабжение для населения (декабрь к декабрю) вырастут на 15% (±5), на водоотведение — на 16% (±5), содержание домов и сооружений и придомовых территорий — на 30%, на горячую воду и отопление — 15% (±2).
Напомним, МВФ требует от Украины повысить цену на газ для населения на 60-70%, для получения следующего валютного транша, при этом правительство предложило компромисс — повысить стоимость голубого топлива только на 20-25%.