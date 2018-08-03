Правительство прогнозирует, что цены на газ для населения вырастут на 18%

Согласно документу, предельные розничные цены на природный газ для населения (декабрь к декабрю) в 2018 году вырастут на 18% (±3).

Тарифы на электроэнергию не изменятся.

Тарифы на водоснабжение для населения (декабрь к декабрю) вырастут на 15% (±5), на водоотведение — на 16% (±5), содержание домов и сооружений и придомовых территорий — на 30%, на горячую воду и отопление — 15% (±2).

Напомним, МВФ требует от Украины повысить цену на газ для населения на 60-70%, для получения следующего валютного транша, при этом правительство предложило компромисс — повысить стоимость голубого топлива только на 20-25%.