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"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 4 августа

Киев • УНН

 • 149499 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. АО "Укрзализныця" объявило об эвакуационном поезде из Покровска во Львов. Соответствующая информация с’появилась на сайте, передает УНН.

Детали

Эвакуационный поезд на 4 августа:

•16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов.

Дополнение

В "Укрзализныце" добавили, что время отправки может изменяться. К тому же, другие поезда могут задерживаться из-за обстрелов в определенных регионах.

Напомним

АО "Укрзализныця" внесло изменения до курсирования поездов в Польшу, чем решило ускорить два международных поезда в Варшаву и Хелм и изменить время их отправления.

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