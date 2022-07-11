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"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 11 июля

"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 11 июля

Киев • УНН

 • 85514 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. АО "Укрзализныця" объявило об эвакуационном поезде из Покровска во Львов. Соответствующая информация с’появилась на сайте, передает УНН.

Подробности

Эвакуационный поезд на 11 июля:

•16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов.

Дополнение

В "Укрзализныце" добавили, что время отправки может изменяться. К тому же, другие поезда могут задерживаться из-за обстрелов в определенных регионах.

Напомним

В связи с интенсификацией боевых действий в Донецкой области и ростом потока пассажиров из Донбасса, "Укрзализныця" добавила вагоны в эвакуационный поезд из Покровска.

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