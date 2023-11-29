Укроборонпром опроверг фейки о поставках запчастей к самолетам и вертолетам в рф

Укроборонпром опровергает информацию, опубликованную рядом СМИ, об импорте российской компанией "Авиа ФЭД сервис" компонентов для самолетов и вертолетов производства некоторых украинских оборонных предприятий, пишет УНН.

Детали

В Укроборонпроме отмечают, что в ряде украинских СМИ со ссылкой на русскоязычное интернет-издание "Важные истории" (зарегистрировано в Латвии) появилась информация о том, что с января 2022 года по июль 2023 года российская компания "Авиа ФЭД сервис" импортировала в рф компоненты для самолетов и вертолетов производства некоторых предприятий Укроборонпрома.

СМИ указывали, что продукция поставлялась через компании LINKER (ОАЭ) и "Бакайторг1" (Кыргызская Республика).

Укроборонпром официально сообщает, что предприятия, указанные в сообщениях, - АО "Компания авиационного и ракетно-технического строительства", ГП "ХМЗ "ФЭД" и АО "Киевский завод "Радар" - с 2014 года не работают с указанной компанией из рф, а также не имели и не имеют контрактов с LINKER и "Бакайторг1" - отметили в компании.

Кроме того того, с начала полномасштабного вторжения предприятия Укроборонпром вообще не экспортировал указанную в материалах продукцию.

Собранные в ходе соответствующей проверки материалы были переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Дополнение

Издание "Важные истории" сообщало, что за время войны российская компания "Авиа ФЭД сервис" поставила Минобороны рф, Ростеху и президентскому летному отряду запчастей минимум на 650 млн рублей (2022-июль 2023 года). Большая часть, на 370 млн рублей, пришла из Украины.

Напомним

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