Украинские параволейбольные сборные завоевали звание вице-чемпионов Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Национальные паралимпийские сборные команды Украины по волейболу сидя (мужчины и женщины) завоевали в заключительный день соревнований, серебряные награды на чемпионате Европы по параволейболу, который проходил в городе Пореч (Хорватия), передает УНН со ссылкой на пресс-службу НКСИУ.
Обе команды в борьбе за золотые награды уступили российским волейболистам.
Примечательно, что у мужчин - это первая медаль за более чем 20 лет, старший спортсмен команды - Петр Остринский шел к этой медали более чем 20 лет.
А "желто-голубая" женская сборная, которая в 2012 году завоевала бронзовую награду Паралимпиады в Лондоне, пока, по сути - совершенно новая, в ее составе лишь 5 волейболисток предыдущего состава.
Отмечено, что по оценкам руководства Национального паралимпийского комитета Украины - такое выступление обеих национальных паралимпийских сборных команд Украины является достойной победой.