Украина попала в список рекомендованных правительством Великобритании стран для экспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Украина попала в список стран, которые правительство Великобритании рекомендует своим производителям для экспорта, передает УНН со ссылкой на Twitter Посольства Великобритании в Киеве.
"Украина среди 50 стран мира, в которые правительство Великобритании рекомендует своим производителям экспортировать", - говорится в сообщении.
Напомним также, что Украина в 2016 году установила рекорд по экспорту сахара .