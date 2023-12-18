Украина решительно осуждает ракетные испытания КНДР - МИД
Киев • УНН
Украина осудила последние ракетные испытания Северной Кореи, называя их дальнейшим игнорированием резолюций ООН и призывая к решительной реакции, а также обвиняя Россию в содействии ядерной и ракетной программам Пхеньяна.
В МИД Украины отреагировали на очередные ракетные испытания, проведенные накануне Корейской Народно-Демократической Республикой. Комментарий украинского дипломатического ведомства цитирует УНН.
Украина решительно осуждает ракетные испытания, проведенные накануне Корейской Народно-Демократической Республикой. Осуществленный 18 декабря 2023 года запуск межконтинентальной баллистической ракеты является очередным свидетельством систематического игнорирования северокорейским режимом соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН относительно ядерной и ракетной программ КНДР.
Детали
В сообщении также указано, что Украина поддерживает усилия партнеров по усиления давления на Пхеньян для соблюдения международного порядка и прекращения действий, которые могут привести к дальнейшему обострению ситуации с безопасностью на Корейском полуострове и мире в целом.
"Решительная реакция должна следовать и в отношении действий тех стран, прежде всего российской федерации, которые в нарушение международных обязательств оказывают содействие развитию северокорейских ядерной и ракетной программ и продолжают запрещенное сотрудничество с КНДР",
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Напомним,
В конце ноября в разведке Южной Кореи предупредили о возможном ядерном испытании Северной Кореи в следующем году после запуска спутника-шпиона.
Разведывательное управление Южной Кореи также сообщило, что Пхеньян получил помощь от России для успешного запуска разведывательного спутника на этой неделе.
Северная Корея прислала в Россию данные о ракетах-носителях, использованных во время двух предыдущих неудачных запусков спутников, и москва предложила свой анализ этих данных, заявил Ю Сан Бом, член парламентского комитета по разведке, после брифинга разведывательного агентства.
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