"Украина приближается к критическому моменту": Ермак надеется, что в США утвердят помощь в этом месяце

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
  •  28706 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
  •  58395 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
  •  64764 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
  •  123023 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  116511 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  118215 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  110934 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  100890 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
  •  91276 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
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Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

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3 апреля 2024, 11:28  •  204038 просмотра
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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
Эксклюзив

1 апреля 2024, 09:33  •  314933 просмотра

"Украина приближается к критическому моменту": Ермак надеется, что в США утвердят помощь в этом месяце

Украина приближается к "критическому моменту", поэтому необходимо, чтобы Конгресс США одобрил в этом месяце пакет помощи Киеву в размере 60 миллиардов долларов.

политика •   •  11599 просмотра
"Украина приближается к критическому моменту": Ермак надеется, что в США утвердят помощь в этом месяце

Китай будет использовать ИИ, чтобы нарушить выборы в США, Южной Корее и Индии - Microsoft

Microsoft предупреждает, что Китай, вероятно, будет использовать контент, созданный искусственным интеллектом, для срыва выборов в США, Южной Корее и Индии в 2024 году после попытки сделать это во время президентских выборов на Тайване.

Новости Мира •   •  9924 просмотра
Китай будет использовать ИИ, чтобы нарушить выборы в США, Южной Корее и Индии - Microsoft

Ермак: удары россияне за последние три недели являются частью подготовки к наступлению

По словам главы Офиса Президента Андрея Ермака, российские удары за последние три недели являются частью подготовки к большому наступлению, которое может начаться в конце мая или в начале июня и нацелено на Харьков.

Война •   •  14235 просмотра
Ермак: удары россияне за последние три недели являются частью подготовки к наступлению

кремль усиливает информационные операции "чтобы заставить Запад к самоограничению" - ISW

российские власти усиливают информационные операции, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам и заставить Запад опасаться эскалации в войне рф против Украины.

Война •   •  13236 просмотра
кремль усиливает информационные операции "чтобы заставить Запад к самоограничению" - ISW

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

На подступах Часового Яра в Донецкой области продолжаются бои, отметил спикер ОСУВ "Хортица".

Война •   •  58395 просмотра
Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Кадыровцы разместились в одной из автошкол на оккупированной Херсонщине - партизаны

Партизаны из движения "АТЕШ" обнаружили, что люди кадыровцы заняли автошколу в селе Новоалексеевка Генического района временно оккупированной Херсонской области.

Война •   •  18890 просмотра
Кадыровцы разместились в одной из автошкол на оккупированной Херсонщине - партизаны

Есть помещения, в которых за сутки свет был 6 часов - глава Харьковской ОВА о ситуации с энергетикой в регионе

Из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры 500 000 потребителей в Харьковской области остаются без света, а некоторые дома накануне имели электроэнергию только 6 часов в сутки.

Общество •   •  18041 просмотра
Есть помещения, в которых за сутки свет был 6 часов - глава Харьковской ОВА о ситуации с энергетикой в регионе

Атака на аэродром морозовск: источники сообщают о спецоперации СБУ с военными и Силами обороны, по меньшей мере 6 самолетов уничтожено

По меньшей мере 6 российских военных самолетов уничтожено во время спецоперации на аэродроме морозовск в рф, сообщает источник.

Война •   •  15479 просмотра
Атака на аэродром морозовск: источники сообщают о спецоперации СБУ с военными и Силами обороны, по меньшей мере 6 самолетов уничтожено

Инфляция в марте продолжила замедляться - НБУ

По данным Национального банка Украины, потребительская инфляция продолжила замедляться в марте после снижения в феврале до 4,3% в годовом измерении.

Экономика •   •  16860 просмотра
Инфляция в марте продолжила замедляться - НБУ

Япония расширила список товаров, запрещенных для поставок в россию

Япония расширила список товаров, запрещенных к поставке в россию, включив в него минеральное топливо, смазочные материалы, нитроцеллюлозу, стальную продукцию, электрооборудование и прогулочные суда.

Экономика •   •  15101 просмотра
Япония расширила список товаров, запрещенных для поставок в россию