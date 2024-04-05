"Украина приближается к критическому моменту": Ермак надеется, что в США утвердят помощь в этом месяце

Необходимо, чтобы Конгресс США принял пакет помощи Киеву в размере 60 миллиардов долларов в этом месяце, потому что Украина приближается к "критическому моменту", заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в интервью Politico в четверг вечером, передает УНН.

Отвечая на вопрос, опасается ли он переизбрания Дональда Трампа, или того, что пакет помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов не будет в конце концов принят контролируемой республиканцами Палатой представителей, Ермак сказал, что не может поверить, что республиканцы забудут президентство Рейгана в 1981-1989 годах и его крестовый поход в холодной войне против "империи зла" москвы.

"Я не верю, что кто-то, кто представляет партию Рональда Рейгана, откажется от Украины. Рейган понимал Советский Союз и россию, и все, кто понимает, будут продолжать поддерживать наших бойцов, потому что они понимают, что диктаторы никогда не останавливаются добровольно и должны быть остановлены", - сказал Ермак.

Ермак уверен, что в США в конце концов одобрят помощь. Он не знает, когда это произойдет, но настаивает на том, что это должно произойти в ближайшее время.

"Пока же это стоит нам жизней, и я очень надеюсь, что помощь будет принята в этом месяце, потому что Украина приближается к критическому моменту", - сказал он.

Дополнение

На прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Глава государства подчеркнул, что быстрое одобрение Конгрессом помощи для Украины критически важно.