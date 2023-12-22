Украина готова произвести боеприпасы для миллиона дронов - Камышин

Украинские заводы готовы изготавливать боеприпасы для миллиона дронов. Изготовленные БпЛА планируют передать украинским защитникам в 2024 году. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин на своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Отмечается, что слова президента Зеленского о "миллионе дронов" запустили дискуссию о важности дронов и достаточности такого количества или возможности по производству боеприпасов.

Что касается боеприпасов для дронов - возможности для их производства у нас есть. Дерегуляция в этом сегменте дала развитие многим новым производителям. Мы сейчас имеем более 50 производителей боеприпасов для дронов, как государственных, так и частных, способных производить боеприпасы весом от 300 г до 10 кг, различных видов подчеркнул Камышин

По его словам, команда Минобороны сейчас активно испытывает новые боеприпасы для дронов и достаточно быстро ставит их на вооружение.

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