Украина готова произвести боеприпасы для миллиона дронов - Камышин
Киев • УНН
Украинская промышленность намерена изготовить боеприпасы для миллиона беспилотников с ожидаемой поставкой силам обороны в 2024 году, о чем сообщил министр обороны Александр Камышин.
Украинские заводы готовы изготавливать боеприпасы для миллиона дронов. Изготовленные БпЛА планируют передать украинским защитникам в 2024 году. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин на своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Отмечается, что слова президента Зеленского о "миллионе дронов" запустили дискуссию о важности дронов и достаточности такого количества или возможности по производству боеприпасов.
Что касается боеприпасов для дронов - возможности для их производства у нас есть. Дерегуляция в этом сегменте дала развитие многим новым производителям. Мы сейчас имеем более 50 производителей боеприпасов для дронов, как государственных, так и частных, способных производить боеприпасы весом от 300 г до 10 кг, различных видов
По его словам, команда Минобороны сейчас активно испытывает новые боеприпасы для дронов и достаточно быстро ставит их на вооружение.
Логистика будет быстрее: Зеленский заявил, что в Украине работают над эффективностью применения дронов20 декабрь 2023, 19:55 • 43517 просмотров
Боеприпасы для дронов должны производиться в заводских условиях, а не в окопах. И заводы к этому готовы
Украина готова произвести боеприпасы для миллиона дронов - Камышин
Украинская промышленность намерена изготовить боеприпасы для миллиона беспилотников с ожидаемой поставкой силам обороны в 2024 году, о чем сообщил министр обороны Александр Камышин.
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