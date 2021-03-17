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Учеников 4-х и 9-х классов освободили от ГИА в 2021 году

Учеников 4-х и 9-х классов освободили от ГИА в 2021 году

Киев  •  УНН

 • 21877 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Учащихся, которые завершают получение начального (4-е классы) и базового общего среднего (9-е классы) образования, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины, пишет УНН.

Детали

В ведомстве пояснили, что решение принято в соответствии с правительственным распоряжением с марта прошлого года о "режиме чрезвычайной ситуации".

"Соискатели образования, проживающие в зоне чрезвычайной ситуации природного и техногенного происхождения, освобождаются от аттестации по решению МОН или местных органов управления образованием", - говорится в сообщении.

В соответствующем документе об образовании учащихся, освобожденных от ГИА, необходимо сделать запись "освобожден (а)", отмечают в Минобразовании.

"Такое решение будет способствовать организованному завершению учебного года учащимися, которые заканчивают получения начального и базового общего среднего образования, в условиях распространения на территории Украины COVID-19. Решение вступит в силу в день его опубликования в "Официальном вестнике Украины", - добавили в МОН.

Справка

Государственная итоговая аттестация (ГИА) - это оценка результатов обучения учащихся по ключевым предметам в школе. Она фиксирует качество среднего образования в 4-м, 9-м и 11-м классах. ГИА влияет на средний балл аттестата, который, в свою очередь, учитывается при расчете конкурсного балла при поступлении.

Добавим

В прошлом году президент Украины подписал закон об освобождении одиннадцатиклассников от обязательной сдачи ГИА в 2020 году. Тогда в Офисе президента объяснили, что закон имеет целью минимизацию рисков заболевания COVID-19 среди учащихся, которые завершают получение полного общего среднего образования, и дальнейшего распространения коронавирусной болезни.

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