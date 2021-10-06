У Зеленского наконец отреагировали на скандал с "Укрэксимбанком": что известно на данный момент

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Киев  •  УНН

 • 37206 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Офис Президента Украины утром в среду, 6 октября, обнародовал реакцию на события, которые произошли 4 октября и связанные с государственным "Укрэксимбанком". О том, что произошло в помещении банка, и о позиции сторон конфликта - руководства учреждения и журналистов - пишет УНН.

Что сказали у Зеленского

Официальная позиция Офиса Президента относительно ситуации в "Укрэксимбанке" "полностью соотносится с общественным осуждением действий руководства государственного банка", заявил советник руководителя Офиса Главы государства Михаил Подоляк.

"Ситуация вокруг "Укрэксимбанка" может восприниматься только отрицательно. Безусловно, модель поведения, которую общество увидело от представителей банка, является недопустимой. Свобода слова принадлежит к фундаментальным ценностям в Украине. Поэтому обязанность должностных лиц любого уровня - корректно общаться с журналистами и уважать их право задавать любые вопросы, имеющие общественную значимость. Не имеет значения, о каком уровне структуры идет речь и работает ли эта структура в государственном или в частном секторе. Правила уважения к журналистской работе и форматы предоставления доступа к общественно важной информации давно наработаны и не могут быть причиной, чтобы их не соблюдать", - сказал он.

По словам Подоляка, по меньшей мере "представляется логичным решение об отстранении от занимаемой должности главы правления банка", чтобы не было препятствий для расследования и проверки. Как максимум возможны и "более жесткие кадровые решения" в финансовом учреждении, говорит советник руководителя Офиса Президента.

Инцидент в помещении банка

Во вторник издание "Радио Свобода" сообщило о нападении на журналистов "Схем" (проект "Радио Свобода" на телеканале UA:Перший) в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

По словам журналистов, Мецгеру якобы не понравился один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего он якобы приказал охране "забрать камеры" и "достать из них кассеты". Сотрудники банка, по словам журналистов, якобы применили физическую силу в отношении оператора "Схем" Александра Мазура, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. Оператору и журналисту, по словам представителей СМИ, физически препятствовали покидать помещение час, после чего им вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.

Реакция правоохранителей

На следующее утро полиция начала уголовное производство по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины).

Ход досудебного расследования взят на контроль Киевской городской прокуратурой.

В прокуратуре рассказали и о данных следствия. "По данным следствия, 4 октября 2021 года, журналисты программы "Схемы" осуществляли запись интервью с руководством одного из банков в помещении банковского учреждения. Во время записи, по словам представителей СМИ, руководство банка предоставило указание отобрать у них камеры, уничтожить видеозаписи интервью и запретить дальнейшую съемку. Сейчас журналистов пригласили для проведения допроса в качестве потерпевших для установления всех обстоятельств происшествия", - сообщили в ведомстве накануне.

Стоит добавить, что редакция сообщила, что обратилась к техническим специалистам, которым удалось восстановить удаленное видео.

Позиция "Укрэксимбанка"

После публикации журналистов на официальной Facebook-странице "Укрэксимбанка" 5 октября появилось заявление учреждения о произошедших событиях. Так, в банке отметили, что якобы неуклонно соблюдают требования действующего законодательства Украины в своей деятельности, в том числе по связям со СМИ.

В заявлении сказано, будто во время интервью журналист "поставил ряд вопросов относительно предоставления информации о деятельности клиентов Банка, которую Банк получил в процессе их обслуживания и правоотношений с ними", также журналистом якобы "без какого-либо обоснования были высказаны предположения о якобы допущенных Банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений".

"Учитывая это, пресс-служба банка была вынуждена остановить дальнейшее проведение указанного интервью. Дальнейшая беседа проходила в формате оффрекордс-встречи. Журналисту было предложено подготовить перечень вопросов, информация о которых может быть предоставлена банком с соблюдением требований действующего законодательства Украины, и отправить его в банк с целью подготовки развернутых ответов на такие вопросы. После этого журналист с оператором без всякого препятствия покинули помещение банка (со всей записывающей и осветительной техникой)", - говорится в заявлении от 5 октября.

Также банк пригрозил журналистам "Схем" возможностью "обращения к правоохранительным структурам и органам, регулирующим деятельность в сфере телевидения и радиовещания, относительно анализа действий журналиста на соответствие требованиям действующего законодательства Украины и Кодекса этики украинского журналиста".

Позже, 5 октября вечером, высказался наблюдательный совет банка, заявив, что поддерживает независимость СМИ и в дальнейшем будет способствовать внедрению "политики медийной открытости Банка". "В соответствии с существующими в Банке политиками, мы уже начали проверку обстоятельств и принимаем все меры по всесторонней и объективной оценке ситуации и действий Банка и путей разрешения ситуации", - заявил наблюдательный совет.

Добавим, что "Укрэксимбанк" сегодня пригласил журналистов на пресс-конференцию "относительно официальной позиции АО "Укрэксимбанк".

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