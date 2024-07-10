Киев • УНН
Турция не имеет "мирного плана", а лишь идею наладить коммуникацию через посредничество Анкары в российско-украинском конфликте, по словам посла Украины в Турции, который пояснил, что роль Турции остается посредником, а не индивидуальной инициативой или "мирным планом", как это изображают российские СМИ.
Традиционная роль Турции как посредника остается стабильной, однако в данном контексте речь не идет об отдельных инициативах или "мирных планах", которые росСМИ пытаются продвигать.
Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар во время брифинга, передает УНН.
И мы получаем очень разнонаправленные сигналы со стороны страны-агрессора. Сразу после встречи был сигнал от Пескова о том, что Турция не может быть медиатором, на этой неделе уже возникли предложения о том, что принимают "мирный план", который предлагает министр иностранных дел Турции Фидан. Хотя на самом деле никаких "мирных планов" нет. Есть просто идеи, чтобы наладить коммуникацию через посредничество Анкары
Он подчеркнул, что вопрос украинско-российского конфликта всегда является ключевой темой обсуждения в диалоге между Эрдоганом и Путиным. Турция активно предлагает свои услуги как медиатор в этой ситуации.
Напомним,
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду российскому президенту Владимиру Путину, что Анкара может помочь прекратить войну рф против Украины, но пресс-секретарь Путина заявил, что Эрдоган не может играть роль посредника.