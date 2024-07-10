Традиционная роль Турции как посредника остается стабильной, однако в данном контексте речь не идет об отдельных инициативах или "мирных планах", которые росСМИ пытаются продвигать.

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар во время брифинга, передает УНН.

И мы получаем очень разнонаправленные сигналы со стороны страны-агрессора. Сразу после встречи был сигнал от Пескова о том, что Турция не может быть медиатором, на этой неделе уже возникли предложения о том, что принимают "мирный план", который предлагает министр иностранных дел Турции Фидан. Хотя на самом деле никаких "мирных планов" нет. Есть просто идеи, чтобы наладить коммуникацию через посредничество Анкары - сказал Бондарь.

Он подчеркнул, что вопрос украинско-российского конфликта всегда является ключевой темой обсуждения в диалоге между Эрдоганом и Путиным. Турция активно предлагает свои услуги как медиатор в этой ситуации.

Напомним,

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду российскому президенту Владимиру Путину, что Анкара может помочь прекратить войну рф против Украины, но пресс-секретарь Путина заявил, что Эрдоган не может играть роль посредника.