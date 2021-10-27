В мире коронавирусом инфицировались более 245 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. По состоянию на утро среды в мире коронавирусной болезнью COVID-19 инфицировано уже более 245,3 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 245,275,490 человек, из них поправилось 222,349,743 человек. Число умерших возросло до 4,978,726.
"Лидеры" по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (46,497,719), Индия (34,214,865), Бразилия (21,748,984), Великобритания (8,853,227), Россия (8,316,019), Франция (7,5) (7,5)
"Лидеры" по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран зафиксировано в США (759,932), Бразилии (606,293) и Индии (455,684).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 803 159 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 64 202 летальных.
Респираторная болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксирована в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С этого времени заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года, Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.