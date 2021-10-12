В мире коронавирусом заразились более 239 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. По состоянию на утро вторника в мире коронавирусной болезнью COVID-19 уже заболело уже более 239 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 239,010,021 человек, из них выздоровели 216,247,068 человек. Количество умерших возросло до 4,872,440.
"Лидеры" по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (45,204,373), Индия (33,984,479), Бразилия (21,582,738), Великобритания (8,193,769), Россия (7,804,774), Турция (7,475,115), Франция (7,057,631) и Иран (5,716,394).
"Лидеры" по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (734,604), Бразилии (601,266) и Индии (450,991).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 550 089 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 58 700 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.