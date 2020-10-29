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В Сербии избрали новое правительство

В Сербии избрали новое правительство

Киев  •  УНН

 • 10799 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Парламент Сербии, в котором впервые в истории нет оппозиции, избрал новое правительство. Его возглавляет Ана Брнабич, которая занимала эту должность от 2016 года, сообщает "Радио Свобода", передает УНН.

Большинство министерских должностей получили члены Сербской прогрессивной партии, которую возглавляет глава государства Александер Вучич. Его партия имеет абсолютное большинство депутатских мест. Они заключили коалицию с давними партнерами — Социалистической партией, которую основал бывший президент Сербии Слободан Милошевич. Упомянутые партии руководили страной во время войн в девяностые годы прошлого века.

Премьер Брнабич основными задачами нового правительства назвала борьбу за здоровье нации, политическую борьбу за Косово, сохранение хороших отношений с соседними странами, развитие отношений с Соединенными Штатами Америки, Россией и Китаем. Она в частности отметила, что женщины получили 11 среди 23 министерских должностей.

Министром внутренних дел стал бывший министр обороны Александар Вулин. Должность министра обороны занял Небойша Стефанович, который до сих пор возглавлял министерство внутренних дел. Внешнеполитическое ведомство возглавил Николай Селакович, который в прошлом был генеральным секретарем главы государства.

В сербском парламенте нет оппозиции, поскольку большинство оппозиционных партий бойкотировала выборы, состоявшиеся 21 июня, а те, которые приняли участие в них, не преодолели 3-процентный барьер.

Президент Вучич заявил, что новоизбранное правительство будет управлять государственными делами до апреля 2022 года и, что новые парламентские выборы будут проведены вместе с президентскими. По мнению обозревателей, глава государства выступает за сокращение мандата исполнительной власти том, что большинство западных партнеров критикует факт, что Сербия стала единственной страной в Европе без парламентской оппозиции.

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