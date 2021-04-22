В Польше планируют ослабить карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Польше правительство решило начать ослабление карантина с понедельника, 26 апреля. Об этом сообщили в польском правительства, пишет УНН.
Детали
Итак, на следующей неделе в 11 провинциях Польши будет разрешена работа парикмахерских и салонов красоты. Ученики 1-3 классов начнут учиться по смешанной формой обучения.
Впоследствии правительство детальный план открытия секторов экономики, в том числе гостинично-гастрономического.
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В понедельник, 5 апреля, партия из 870 000 доз вакцины Pfizer прибыла в Польшу. Польша продлила карантин до 18 апреля - по стране будут закрыты рестораны, гостиницы, торговые центры, а также культурные учреждения и спортивные объекты.
В Польше зафиксировали 2,718,493 случаев коронавируса, 63,473 человека умерли.