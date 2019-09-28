В воскресенье в столице облачно с прояснениями

Ночью и в первой половине дня дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 17-19°.

По области также ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и в первой половине дня дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 14-19°.

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