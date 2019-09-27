В МВФ дали задание Украине для ускорения экономического роста

“Необходимо более мощный, устойчивый и всеобъемлющий (инклюзивный) рост для того, чтобы Украина смогла догнать по уровню доходов своих соседей по региону. В решающей степени это будет зависеть от реализации амбициозных реформ в поддержку перехода Украины к полноценной рыночной экономики. Такая задача не является легким и было вызовом в прошлом, когда проведение реформ с остановками привело к повторному накоплению значительных дисбалансов и экономического кризиса”, — сообщили в МВФ.

По словам ван Родена, экономическая политика Украины в дальнейшем должна сосредоточиться на поддержании макроэкономической стабильности с одновременным созданием условий для ускорения экономического роста. Он отметил, что макроэкономическая стабильность является необходимым условием для достижения быстрых темпов роста.

“Это требует проведения расчетливой фискальной политики для обеспечения приемлемого уровня долга, с одновременным повышением эффективности и результативности государственных расходов, в том числе в области здравоохранения и образования, а также в сфере поддержки уязвимых групп населения посредством четко направленной адресной системы социальной защиты. Это также означает проведение осмотрительной денежно-кредитной политики, нацеленной на дальнейшее сокращение инфляции и накопления резервов в условиях режима гибкого обменного курса. В конце концов, критически важным является защита финансовой стабильности, с усилением финансов и минимизацией стоимости последствий ликвидации банков для налогоплательщиков”, — говорится в заявлении руководителя миссии.

Он подчеркнул, что обеспечение независимости центрального банка “имеет важное значение для проведения такой денежно-кредитной и финансовой политики”.

“Подъем экономики на более высокий уровень экономического роста также требует ускорения структурных реформ, что, прежде всего, предусматривает установление прочного верховенства права, в том числе с помощью судебной реформы, и решительную борьбу с коррупцией. Не менее важным является усиление конкуренции и открытие рынков, особенно в энергетическом и сельскохозяйственном секторах, и уменьшение роли государства и олигархов в экономике. Рост заработной платы должен соответствовать улучшению производительности труда для обеспечения конкурентоспособности. Благодаря устойчивому внедрению реформ Украина сможет теснее интегрироваться с европейской экономикой и ее цепями поставок, воспользовавшись также большими преимуществами Глубокого и всеобъемлющего соглашения о свободной торговле с ЕС”, — отметил ван Роден.

Как сообщал УНН, миссия МВФ сегодня завершила визит в Украину. Согласно выводам МВФ, миссия по итогам визита в Киев сообщила, что обсуждение новой 3-летней программы поддержки МВФ продолжатся в ближайшие недели.