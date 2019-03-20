Во Львове неизвестные подожгли отделение российского банка

"Во Франковский отдел полиции 20 марта в 4.25 поступило сообщение о пожаре в доме на улице Владимира Великого во Львове. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и работники других служб. Установлено, что пожар возник в помещении одного из банковских учреждений - пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Как предварительно установили правоохранители, через одно из фасадных окон в помещение было брошено бутылку с неизвестным веществом, что могло стать причиной возгорания", - сообщили в Нацполиции.



К слову, известно, что по этому адресу расположен российский банк "Форвард банк".



По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до десяти лет.



Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и личности злоумышленников, причастных к совершению правонарушения.



Как сообщал УНН, задержан еще один подозреваемый в поджоге магазина на Оболони.