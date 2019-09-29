В Кривом Роге вооруженный злоумышленник наехал на полицейского

"Утром, 27 сентября, на территории Саксаганского района. Кривой Рог экипаж патрульной полиции остановил автомобиль за нарушение правил дорожного движения. В салоне авто было обнаружено оружие, а именно пистолет и пневматическое ружье. По просьбе заглушить двигатель, водитель резко начал движение и переехал ногу полицейскому, причинив ему телесные повреждения в виде перелома голени", - сообщили в полиции.

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Убегая от правоохранителей, злоумышленник не справился с управлением, врезался в дерево и был задержан. Ранее судимому нарушителю грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.