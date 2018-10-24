В компании FireEye считают, что хакеры из РФ причастны к вредоносного кода Triton

Как утверждает компания, собранная ею информация позволяет “с высокой степенью уверенности” считать, что активность по внедрению в компьютерные системы, в ходе которой был применен Triton, “поддерживалась Центральным научно-исследовательским институтом химии и механики (ЦНИИХМ)”. В FireEye полагают, что Triton тестировала некая хакерская группа, связанная с РФ. По версии компании, к данному вредоносному коду причастен профессор, работающий в ЦНИИХМ, имя которого не называется.

Компания в своем докладе не стала называть жертв кибератак с использованием Triton. Однако, как сообщает газета The Wall Street Journal, ранее специалисты других частных американских фирм, задействованных в сфере кибербезопасности, заявляли, что Triton применялся в том числе при хакерской атаке на крупный нефтехимический комплекс в Саудовской Аравии в августе прошлого года.

По данным газеты, тогда попытке взлома подверглась система аварийного отключения завода, являющаяся критически важной в свете любых угроз безопасности.

Как сообщал УНН, в Швейцарии задержали двух граждан РФ за планы хакерской атаки на WADA.