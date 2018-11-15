В "Киевавтодоре" отчитались о ночной уборке столицы от снега
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В течение ночи предприятия КК "Киевавтодор" не прекращали работы по уборке дорог и улиц столицы от снега. К работе были задействованы 339 единиц снегоуборочной техники и 61 бригада из ручной уборки. Об этом сообщили в коммунальной корпорации, передает УНН.
Уборка от снега магистральных дорог и главных улиц районного значения проводилось "большими" и "малыми" колоннами спецтехники, ведь именно такой подход обеспечивает эффективное и качественное очищение.
Для уборки остановок общественного транспорта, подходов к наземным и подземных пешеходных переходов, которые обслуживают "автодоровцы", были привлечены как бригады с ручной уборки, так и малогабаритная маневренная спецтехника.
Второй сверхважной составляющей работы ночью и на рассвете для дорожно-эксплуатационных предприятий "Киевавтодора" стала обработка посыпочными материалами дорог и тротуаров города. Через небольшой дождь в среду вечером в сочетании с минусовой температурой воздуха на дорогах образовалась гололедица. Чтобы обеспечить безопасное передвижение пешеходов и движение общественного и частного автомобильного транспорта дорожники неоднократно проводили обработку посыпочными материалами дорог, тротуаров, лестничных маршей подземных пешеходных переходов, подходов к наземным переходов и остановок общественного транспорта. За сутки было использовано около 2 тыс. Т соли и 1,5 тыс. Т песчано-соляной смеси.
В течение дня синоптики обещают температуру воздуха в столице около 0 градусов, поэтому коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей быть на дорогах внимательными и осторожными, не нарушать скоростной режим и держать дистанцию.