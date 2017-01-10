В Киеве правоохранители разоблачили сотрудника банка на хищении имущества
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Киеве правоохранители разоблачили сотрудника банка, который подозревается в хищении имущества финансового учреждения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Досудебным расследованием было установлено, что киевлянин в течение трех лет, занимая должность специалиста хозяйственного сектора, присваивал банковское имущество. Злоумышленник признался следователю в почти 40 преступных эпизодах. По предварительной информации, злоумышленник причинил материальный ущерб на сумму около 40 тысяч гривен.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.