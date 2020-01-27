В Киеве боевик "ДНР" стрелял в полицейских: ранен офицер

"В ночь с 24 на 25 января в Деснянском районе Киева возле одного из заведений отдыха произошла стрельба. В результате внезапно возникшего конфликта огнестрельное ранение получил участковый офицер полиции. Стрелком оказался командир разведки незаконного вооруженного формирования "ОПЛОТ", - говорится в сообщении полиции.

Так, по информации правоохранителей, в полицию поступило сообщение о стрельбе, в результате которой ранен мужчина. На месте оперативники установили, что огнестрельное ранение получил 25-летний участковый офицер полиции Деснянского УП.

Установлено, что в ночь с 24-го на 25-е января в одном из заведений отдыха города вне службы, в гражданской одежде, без оружия находились участковые офицеры полиции. К ним подошел неизвестный и начал провоцировать конфликт, нецензурно ругаясь, а потом предложил продолжить выяснять отношения на улице. На видео с камеры наблюдения видно человека, который, ожидая своих оппонентов, зарядил оружие.

Конфликт злоумышленник продолжил бранью, а затем достал из кармана пистолет, направил его на одного из офицеров полиции и выстрелил. Однако произошла осечка. Тогда нападавший выстрелил в грудь втором полицейскому. В момент, когда участковый офицер наклонился над раненым коллегой, стрелок приставил к его голове пистолет и снова нажал на спусковой крючок. Но и на этот раз оружие дало сбой. Злоумышленник покинул место происшествия.

Оперативники внутренней безопасности полиции совместно с другими оперативными подразделениями НПУ установили свидетелей происшествия и собрали видео с камер наблюдения. Личность стрелка установили - им оказался 36-летний ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления уроженец Донецкой области.

"Согласно информации на сайте "Миротворец" мужчина проходил службу в незаконных вооруженных формированиях так называемой "ДНР", является командиром разведки подразделения "ОПЛОТ", участвовал в боях под Дебальцево и Иловайском", - пишут правоохранители.

Сообщается, что за несколько часов полицейские задержали злоумышленника на одной из улиц столицы.

Следователи Деснянского управления полиции, под процессуальным руководством прокуратуры Киева, объявили мужчине о подозрении по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. До избрания меры пресечения он задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

Раненый офицер полиции пока прооперирован, находится под наблюдением врачей. Состояние правоохранителя удовлетворительное.

Ранее УНН сообщал, что в Киеве возле кафе в Гидропарке конфликт перерос в стрельбу, в результате чего два человека получили ранения.