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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В Харькове мужчина продавал базы данных Государственной таможенной службы

В Харькове мужчина продавал базы данных Государственной таможенной службы

Киев  •  УНН

 • 10718 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Харькове злоумышленник продавал базы данных таможни на тематических хакерских форумах. Цена одной базы составляла 3 тысячи долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

"Работники киберполиции в Харьковской области совместно со следователями харьковской полиции за процессуального руководства Харьковской местной прокуратуры разоблачили в таких действиях 35-летнего харьковского предпринимателя", - говорится в сообщении.

Мужчина был участником тематических хакерских форумов. Обычно клиенты делали заказ на покупку актуальной информации о пересечении таможенной границы Украины как физическими, так и юридическими лицами, а также товаров и грузов. Стоимость одной такой информации стоила 3000 долларов США.

Для анонимизации все расчеты происходили в криптовалюте, а общение с заказчиком - через засекреченные каналы мессенджеров.

Киберполиции провела обыск в его доме. Изъято флэш-носитель и компьютерную технику. Изъятую технику направили на экспертизу.

Сейчас полиция устанавливает, каким образом происходила утечка служебной информации с ограниченным доступом.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) УК Украины. Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы.

Напомним, в Черновцах киберполиция разоблачила хакера в похищении и продаже персональных данных одного из игровых сервисов, который таким образом заработал около четверти миллиона гривен.

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