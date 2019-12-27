В Харькове мужчина продавал базы данных Государственной таможенной службы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Харькове злоумышленник продавал базы данных таможни на тематических хакерских форумах. Цена одной базы составляла 3 тысячи долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
"Работники киберполиции в Харьковской области совместно со следователями харьковской полиции за процессуального руководства Харьковской местной прокуратуры разоблачили в таких действиях 35-летнего харьковского предпринимателя", - говорится в сообщении.
Мужчина был участником тематических хакерских форумов. Обычно клиенты делали заказ на покупку актуальной информации о пересечении таможенной границы Украины как физическими, так и юридическими лицами, а также товаров и грузов. Стоимость одной такой информации стоила 3000 долларов США.
Для анонимизации все расчеты происходили в криптовалюте, а общение с заказчиком - через засекреченные каналы мессенджеров.
Киберполиции провела обыск в его доме. Изъято флэш-носитель и компьютерную технику. Изъятую технику направили на экспертизу.
Сейчас полиция устанавливает, каким образом происходила утечка служебной информации с ограниченным доступом.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) УК Украины. Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы.
Напомним, в Черновцах киберполиция разоблачила хакера в похищении и продаже персональных данных одного из игровых сервисов, который таким образом заработал около четверти миллиона гривен.