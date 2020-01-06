В Грецию и Северную Македонию поступил газ по "Турецкому потоку"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Российский газ по трубопроводу “Турецкий поток” начал поступать в Грецию и Северную Македонию. Об этом в воскресенье, 5 января, сообщил исполнительный директор болгарского “Булгартрансгаз” Владимир Малинов в эфире местного радио BNR, передает УНН со ссылкой на DW.
Поставки для трех балканских стран теперь осуществляются через новую точку входа на болгарской территории — компрессорной станции “Странджа 2/Малкочлар”.
Глава “Булгартрансгаз” подчеркнул, что пока мощности “Трансбалканского газопровода” не задействованы, но София готова использовать их при необходимости.
С 1 января 2020 года российский газ начал поступать в Болгарию через “Турецкий поток”. Москва и София смогли договориться по газу в конце 2019 года. Ожидается, что Болгария ежегодно будет принимать около 2,9 млрд кубометров газа. Ранее российский газ шел в страны Южной Европы через Украину, Молдавию и Румынию. Ожидается, что доставка топлива по “Турецкому потоку” позволит Болгарии сэкономить около 35 млн евро в год за транзит и снизит цену для потребителей на 5 процентов.
Обе нитки газопровода “Турецкий поток” через Черное море уже построены и готовы к работе. Мощность каждой из них составит 15,75 миллиардов кубометров газа в год. Одна нить предназначена для турецкого рынка, вторая — для Южной и Восточной Европы. Торжественная церемония открытия газопровода в Стамбуле запланирована на 8 января.