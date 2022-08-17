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В Госкино решили ликвидировать "Довженко-Центр": что будет с национальным киноархивом

Киев • УНН

 • 195049 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Государственное агентство Украины по вопросам кино приказало реорганизовать "Довженко-Центр", что означает ликвидацию национального киноархива. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба "Довженко-Центра", передает УНН.

В Госкино решили ликвидировать "Довженко-Центр": что будет с национальным киноархивом

Детали

Согласно приказу Госкино все фильмы из коллекции и имущество Довженко-Центра должны быть переданы Государственному учреждению “Научный центр кинематографии Украины”, основным видом деятельности которой по данным ЕГРПОУ является “высшее образование”.

Из структуры Центра должно быть выделено Государственное предприятие “Украинская анимационная студия”, в которую будут переданы авторские права на украинскую анимацию, которые сейчас принадлежат Центру. Сотрудники Центра должны быть уведомлены о возможном увольнении.

"Таким образом отвечать за уникальное кинематографическое наследие Украины Госкино поручает де-факто “спящему” учреждению, которое с момента своего основания во времена Януковича в 2011 году не осуществляло никакой деятельности, не имеет штата, соответствующих компетенций, сайта и тому подобное", - отметили в Центре.

В приказе о реорганизации не упомянута киноархивная и музейная коллекция Довженко-Центра, которые являются частью соответственно государственного архивного и музейного фондов Украины и подпадают под действие отдельного законодательства.

Ни в преамбуле приказа, ни в публичной коммуникации Госкино не обосновало такое свое решение.

Цитата

“Передача коллекции национального киноархива с высокой репутацией в мире фейковому учреждению – огромный удар по международному имиджу украинской власти, а особенно во время войны, когда Украина в крови борется за собственную идентичность, имеет признаки посягательства на национальную память и может считаться подрывом государственности и предательством национальных интересов”, – говорится в пресс-релизе.

Справочно

Довженко-Центр – крупнейший и единственный международно признанный киноархив Украины, в котором хранится более 10000 наименований (более 60 000 единиц хранения) художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов, более 24 000 архивных документов по истории украинского кино более 400 музейных экспонатов. Единственный украинский представитель Международной федерации киноархивов (FIAF).

Коллекция Довженко-Центра по значению и объему равна коллекциям Национального художественного музея Украины, Музея Ханенко, Музея истории Украины, Библиотеки имени Вернадского и является крупнейшим в мире сборником произведений украинского киноискусства.

Для сохранения, развития и популяризации киноискусства в структуре Довженко-Центра действуют Фильмофонд, Киноархив и Музей кино, Медиатека, издательство, книжный магазин, киносценическое пространство “Сцена 6”, кинолекторий и единственная в Украине кинокопировальная лаборатория - цифровым циклом. Такая структура отвечает мировым стандартам деятельности институтов, работающих с кинематографическим наследием.

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