В Чили произошел крупный разлив нефти

Так, с завода YPF произошла утечка 720 тысяч литров нефти в реку, которая проходит через участок, согласно информации, предоставленной компанией, площадью 6 тысяч квадратных метров.

Нефтяная компания начала мероприятия по устранению последствий, однако в этот район отправятся и специалисты службы по чрезвычайным ситуациям для определения уровня загрязнения и принятия решения о необходимых действиях.

Что касается устранения последствий разлива в пострадавшем районе, власти утверждают, что это может продлиться несколько недель.

На данный момент сообщений, свидетельствующих о том, что разлив нефти нанес ущерб людям или флоре и фауне в этом районе, нет.

Напомним, в США во время аварии грузового поезда произошла утечка 5,5 тысячи баррелей нефти.