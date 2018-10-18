В Чили произошел крупный разлив нефти
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Крупный разлив нефти произошел в провинции Тьерра-дель-Фуэго в области Магальянес на юге Чили. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BioBio.
Так, с завода YPF произошла утечка 720 тысяч литров нефти в реку, которая проходит через участок, согласно информации, предоставленной компанией, площадью 6 тысяч квадратных метров.
Нефтяная компания начала мероприятия по устранению последствий, однако в этот район отправятся и специалисты службы по чрезвычайным ситуациям для определения уровня загрязнения и принятия решения о необходимых действиях.
Что касается устранения последствий разлива в пострадавшем районе, власти утверждают, что это может продлиться несколько недель.
На данный момент сообщений, свидетельствующих о том, что разлив нефти нанес ущерб людям или флоре и фауне в этом районе, нет.
Напомним, в США во время аварии грузового поезда произошла утечка 5,5 тысячи баррелей нефти.