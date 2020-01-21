В Багдаде три ракеты упали в правительственном квартале
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Багдаде в "зеленой зоне", где расположены правительственные здания и иностранные представительства, упали три ракеты "Катюша". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
По данным источника в полиции Ирака, три ракеты были выпущены из района Зафарания, что за пределами иракской столицы.
Две из них упали у американского посольства. Информации о пострадавших нет.
Напомним, в Ираке неизвестные обстреляли американскую базу ВВС.