Центробанк Турции снова снижает ставки, несмотря на высокую инфляцию

Детали

Центральный банк заявил, что комитет по денежно-кредитной политике решил снизить базовую учетную ставку на 1,5 процентных пункта до 9% после серии аналогичных масштабных сокращений.

Этот шаг отвечает неортодоксальным экономическим взглядам президента Реджепа Тайипа Эрдогана на то, что высокая стоимость заимствований вызывает высокую инфляцию, хотя традиционное экономическое мышление говорит, что повышение процентных ставок помогает обуздать инфляцию.

Эрдоган призвал к понижению процентной ставки к концу года. Он рассчитывает на более низкую стоимость заимствований, чтобы стимулировать экономику, поскольку Турция готовится к президентским и парламентским выборам в июня следующего года.

Аналогичным образом банк снизил стоимость заимствований на 1,5 пункта в прошлом месяце и по 1 пункту в августе и сентябре. Однако комитет по денежно-кредитной политике объявил, что цикл смягчения будет остановлен.

«Учитывая рост рисков, связанных с глобальным спросом, комитет оценил текущую учетную ставку как адекватную и решил завершить цикл снижения ставок, который начался в августе», — говорится в заявлении.

Согласно официальной статистике, в октябре инфляция достигла невероятных 85,51%, что сделало невозможным покупку даже предметов первой необходимости. Однако независимые исследователи подсчитали, что фактический рост цен намного выше, чем официальные данные.

Добавим

Европейский центральный банк, Федеральная резервная система США и другие центральные банки по всему миру пошли по пути, противоположному Турции, быстро подняв процентные ставки, чтобы сдержать рост потребительских цен. Швеция повысила ключевую ставку на три четверти процентного пункта в четверг.

Уровень инфляции у них намного ниже, чем в Турции: в прошлом месяце он составил 10,6% в 19 странах, использующих евро, 9,3% в Швеции и 7,7% в США.

Турецкая лира потеряла около 28% своей стоимости по отношению к доллару США с начала года — кроме того, что в 2021 году она еще больше пострадала.