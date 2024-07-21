В ночь на 21 июля, силы ПВО сбили 35 российских дронов-камикадзе. Командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука показал, как сбивали «шахеды» на юге Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Олещука.

Детали

Генерал-лейтенант обнародовал видео ночной работы украинских защитников.

Боевая работа зенитных ракетных подразделений Воздушных Сил на южном направлении ночью 21 июля 2024 года - подписал кадры Олещук.

Он также поблагодарил воинов зенитной ракетной бригады за меткость и результат.

Напомним,

Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук рассказал, что ночью 21 июля силы противовоздушной обороны сбили 35 российских ударных БПЛА типа Shahed. Также благодаря активному противодействию управляемые авиационные ракеты Х-59/69 не достигли своих целей.