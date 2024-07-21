Киев • УНН
В ночь на 21 июля силы ПВО Украины уничтожили 35 российских дронов-камикадзе типа Shahed. Командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук обнародовал видео ночной работы украинских защитников на юге страны.
В ночь на 21 июля, силы ПВО сбили 35 российских дронов-камикадзе. Командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука показал, как сбивали «шахеды» на юге Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Олещука.
Детали
Генерал-лейтенант обнародовал видео ночной работы украинских защитников.
Боевая работа зенитных ракетных подразделений Воздушных Сил на южном направлении ночью 21 июля 2024 года
Он также поблагодарил воинов зенитной ракетной бригады за меткость и результат.
Напомним,
Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук рассказал, что ночью 21 июля силы противовоздушной обороны сбили 35 российских ударных БПЛА типа Shahed. Также благодаря активному противодействию управляемые авиационные ракеты Х-59/69 не достигли своих целей.