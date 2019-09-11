Трюдо распустил канадский парламент и объявил о начале избирательной кампании

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106367 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119253 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110874 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117102 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123376 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149946 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149783 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140624 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 192419 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трюдо распустил канадский парламент и объявил о начале избирательной кампании

Трюдо распустил канадский парламент и объявил о начале избирательной кампании

Киев  •  УНН

 • 10233 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо распустил парламент и объявил о начале избирательной кампании. Общенациональные выборы должны состояться 21 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Лидер Консервативной партии Эндрю Шкир считает, что Трюдо "потерял моральный авторитет" на управление страной из-за скандала вокруг инженерно-строительной компании SNC-Lavalin. В феврале бывший министр юстиции и генеральный прокурор Канады Джоди Вильсон-Рейболд утверждала, что Трюдо пытался убедить ее уберечь SNC-Lavalin от суда и пойти на мировое соглашение.

Канадскую компанию обвиняют в том, что она давала десятки миллионов долларов взяток с целью выиграть контракты в Ливии во времена режима Муаммара Каддафи, который был убит в 2011 году.

Сам Трюдо отрицал давление на прокуратуру в деле SNC-Lavalin, но говорил, что многие люди потеряют работу, если начнется уголовное преследование компании.

Этот скандал негативно сказался на рейтинге Трюдо, который стал премьер-министром в 2015 году.

Напомним, Зеленский рассказал, какой вопрос поднял первым на встрече с Трюдо.

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