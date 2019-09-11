Трюдо распустил канадский парламент и объявил о начале избирательной кампании
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо распустил парламент и объявил о начале избирательной кампании. Общенациональные выборы должны состояться 21 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Лидер Консервативной партии Эндрю Шкир считает, что Трюдо "потерял моральный авторитет" на управление страной из-за скандала вокруг инженерно-строительной компании SNC-Lavalin. В феврале бывший министр юстиции и генеральный прокурор Канады Джоди Вильсон-Рейболд утверждала, что Трюдо пытался убедить ее уберечь SNC-Lavalin от суда и пойти на мировое соглашение.
Канадскую компанию обвиняют в том, что она давала десятки миллионов долларов взяток с целью выиграть контракты в Ливии во времена режима Муаммара Каддафи, который был убит в 2011 году.
Сам Трюдо отрицал давление на прокуратуру в деле SNC-Lavalin, но говорил, что многие люди потеряют работу, если начнется уголовное преследование компании.
Этот скандал негативно сказался на рейтинге Трюдо, который стал премьер-министром в 2015 году.
Напомним, Зеленский рассказал, какой вопрос поднял первым на встрече с Трюдо.