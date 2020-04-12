Тремя поединками продолжился розыгрыш чемпионата Беларуси по футболу

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 40368 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 49453 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 64107 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 64594 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 91539 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 77403 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101535 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105461 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130632 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130234 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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5 марта, 11:59 • 98558 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 107844 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 106423 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 106026 просмотра
Актуальное
Тремя поединками продолжился розыгрыш чемпионата Беларуси по футболу

Тремя поединками продолжился розыгрыш чемпионата Беларуси по футболу

Киев  •  УНН

 • 10395 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В единственном европейском футбольном чемпионате, который продолжает функционировать - чемпионате Беларуси, состоялись три баталии 4-го тура, передает УНН со ссылкой на сайт лиги.

В главном противостоянии ФК "Торпедо-БелАЗ" нанес первое поражение в сезоне "Энергетике-БГУ" - 2:0. За победителей забил Хачатурян и бразилец Рамос.

Свое падение в турнирной таблице продолжило "Динамо" из Минска, которое уступило в гостях ФК "Городея" - 1:0. В составе выездного коллектива полный матч провел украинец Сухоцкий.

Во встрече "Слуцк" - "Витебск" была зафиксирована ничья 1:1. За хозяев полную игру провели наши земляки Чеботаев и Тетеренко, за "Витебск" - Каленчук.

Добавим, сейчас лидерами гонки являются "Торпедо-БелАЗ" и "Энергетик-БГУ" - по 9 баллов. "Слуцк" и "Витебск" имеют по семь баллов.

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