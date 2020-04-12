Тремя поединками продолжился розыгрыш чемпионата Беларуси по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В единственном европейском футбольном чемпионате, который продолжает функционировать - чемпионате Беларуси, состоялись три баталии 4-го тура, передает УНН со ссылкой на сайт лиги.
В главном противостоянии ФК "Торпедо-БелАЗ" нанес первое поражение в сезоне "Энергетике-БГУ" - 2:0. За победителей забил Хачатурян и бразилец Рамос.
Свое падение в турнирной таблице продолжило "Динамо" из Минска, которое уступило в гостях ФК "Городея" - 1:0. В составе выездного коллектива полный матч провел украинец Сухоцкий.
Во встрече "Слуцк" - "Витебск" была зафиксирована ничья 1:1. За хозяев полную игру провели наши земляки Чеботаев и Тетеренко, за "Витебск" - Каленчук.
Добавим, сейчас лидерами гонки являются "Торпедо-БелАЗ" и "Энергетик-БГУ" - по 9 баллов. "Слуцк" и "Витебск" имеют по семь баллов.