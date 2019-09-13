Трамп: Болтон ошибался в вопросах КНДР и Венесуэлы

Трамп, в частности, резко раскритиковал предложения Болтона о политике в отношении Северной Кореи и Венесуэлы. Он также заявил, что позиция Болтона часто не совпадающее с другими представителями администрации.

Президент напомнил о предложении Болтона руководству Северной Кореи отказаться от ядерного оружия без каких-либо предварительных условий, заявив, что понимает резкую реакцию северокорейского лидера Ким Чен Ына на это предложение. Меры, предложенные Болтоном, также, по словам Трампа, не привели к падению режима Николаса Мадуро в Венесуэле.

Именно бывший советник по национальной безопасности чаще других представителей администрации США выступал с венесуэльской проблематики в соцсетях, заявляя о полной поддержке Вашингтоном оппонента Мадуро Хуана Гуайдо. Болтон также выступал против любого смягчения санкций в отношении Ирана. Эта идея была предложена, чтобы подготовить почву для возможной встречи президентов США и Ирана.

Россию, которую Болтон в качестве советника по национальной безопасности также неоднократно посещал, Трамп не вспомнил.

Напомним, Трамп заявил, что уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона 10 сентября. Имя своего нового советника по нацбезопасности Трамп пообещал назвать на следующей неделе.

Болтон работал советником Трампа с марта 2018 года.