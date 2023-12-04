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territorialnie-pretenzii-venesueli-k-gaiane-podderzhali-95percent-agence-france-presse

Территориальные претензии Венесуэлы к Гайане поддержали 95% - Agence France Presse

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 10:25  •  16249 просмотра

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На необязательном референдуме 95% венесуэльских избирателей поддержали претензии страны на значительную часть богатой нефтью Гайаны. Пока что утверждается не об аннексии, а вроде бы демонстрации силы на фоне внимания к нефтяным месторождениям.

Избирательные органы Венесуэлы в воскресенье заявили, что 95 процентов избирателей на необязательном референдуме одобрили территориальные претензии нации на огромную часть соседней богатой нефтью Гайаны. Об этом сообщает УНН с ссылкой на AFP. 

Детали

Около 10,5 миллионов из 20,7 миллионов избирателей Венесуэлы на необязательном национальном референдуме одобрили территориальные претензии страны на огромную часть соседней Гайаны.

На референдум вынесено пять вопросов, среди которых предложения по созданию венесуэльской провинции под названием "Гайана-Эссекибо", предоставление ее жителям венесуэльского гражданства, а также призыв отказаться от юрисдикции Международного суда ООН.

Президент Национального избирательного совета Элвис Аморосо заявил о победе, имея в виду богатый нефтью регион, контролируемый Гайаной, на который Венесуэла якобы имеет право в соответствии с давней претензией.

Это очевидная и подавляющая победа "Да" на этом консультативном референдуме для "Эссекибо"

сказал Аморосо.


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Вместе с тем сообщается, что правительство Мадуро не ищет оправдания для вторжения или аннексии огромной территории, как этого опасаются в Гайане, англоязычной бывшей британской колонии.

Между тем, в Гайане тысячи людей, некоторые из них в футболках с надписью "Эссекибо принадлежит Гайане", образовали живые цепи в знак солидарности со своим правительством, а их президент заверил, что границы страны безопасны.

Справка

Речь идет о регионе площадью 160 000 квадратных километров (61 776 квадратных миль), который преимущественно состоит из густых джунглей. Венесуэла возобновила свои претензии на эту территорию в последние годы после открытия морских месторождений нефти и газа. По словам профессора политики Центрального университета Венесуэлы Рикардо Сукре, комментарий кого приводит Reuters, цель правительства Венесуэлы (Мадуро) - "послать сигнал силы Гайане", поскольку Мадуро также думает о потенциальных разработках нефти и газа.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Политика
Територіальні претензії Венесуели до Гаяни підтримали 95% - Agence France Presse
Venezuela's territorial claims to Guyana supported by 95% - Agence France Presse
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Территориальные претензии Венесуэлы к Гайане поддержали 95% - Agence France Presse

На необязательном референдуме 95% венесуэльских избирателей поддержали претензии страны на значительную часть богатой нефтью Гайаны. Пока что утверждается не об аннексии, а вроде бы демонстрации силы на фоне внимания к нефтяным месторождениям.

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