Тейлор Свифт названа журналом Time человеком года

Журнал Time назвал" Человеком года 2023 " американскую певицу Тейлор Свифт, пишет УНН.

"Самая гордая и счастливая, какой я себя когда-либо чувствовала, а также самая творчески наполненная и свободная, какой я когда-либо была", - прокомментировала Тейлор Свифт.

Справочно

Тейлор Свифт - американская певица и автор песен, одна из самых известных американских поп-звезд 2000-х годов, начинавшая карьеру в индустрии кантри-музыки. Также профессиональная гитаристка, актриса, режиссер и TV-персона. Обладательница 225 профессиональных наград, среди которых более 10 наград Грэмми.

Свифт начала профессионально заниматься музыкой в 14 лет. Синглы Love Story и You Belong with Me принесли ей широкую популярность. We Are Never Ever Getting Back Together стала первой песней Свифт, возглавившей чарт Billboard Hot 100.

Отойдя от кантри-музыки, певица выпустила синти-поп альбом 1989, песни из которого Shake it Off, Blank Space и Bad Blood возглавили чарты. Внимание медиа привлек выпуск альбома Reputation, а сингл Look What You Made Me Do стал лидером чартов.

К началу 2015 года Тейлор Свифт продала более 40 миллионов копий альбомов. Каждый следующий альбом певицы продается в количестве минимум 4 миллионов единиц в США.

Напомним

В 2022 году журнал Time назвал человеком года Зеленского и "дух Украины".