Празднование Дня независимости: где перекроют движение 18, 20 и 22 августа

“18, 20, 22 августа в связи с подготовкой к празднованию 27-й годовщины независимости Украины и 100-летию возрождения украинской государственности будет ограничено или запрещено движение транспорта рядом улиц”, — говорится в сообщении.



В частности, 18 августа с 17:30 и 20, 22 августа с 18:45 до окончания тренировок движение транспорта запретят:



на ул. Большой Васильковской (на участке от ул. Жилянской до ул. Крещатик) — Бессарабской площади — ул. Крещатик — Майдане Незалежности — ул. Крещатик до Европейской площади.





Также 18 августа с 17:00 и 20, 22 августа с 17:45 до окончания тренировок временного ограничат проезд транспорта:



во время прохождения военной техники к месту проведения тренировок по маршруту (колонна № 1, гусеничная техника): парк воинской части А0222 — ул. Маршала Рыбалко — ул. Вячеслава Черновола — выезд на ул. Победы встречной полосе левее Воздухофлотского моста — проспект Победы (встречной полосе) — площадь Победы (встречной полосе) — ул. Старовокзальная — ул. Жилянская;





во время проведения тренировок по маршруту: Европейская площадь — Владимирский спуск — ул. Петра Сагайдачного — ул. Андреевская (часть гусеничной и колесной техники) и Боричев спуск (встречной полосе) (часть гусеничной и колесной техники) — ул. Набережно-Крещатицкая (встречной полосе) — ул. Нижний Вал — Глыбочицкий проезд — ул. В. Черновола — просп. Победы на встречной полосе левее Воздухофлотского моста — проспект Победы (на встречной полосе) — площадь Победы (на встречной полосе) — ул. Старовокзальная — ул. Жилянская;





после тренировки по маршруту: Европейская площадь — Владимирский спуск — ул. Сагайдачного — ул. Андреевская (часть гусеничной и колесной техники) и Боричев спуск (на полосе встречного движения) (часть гусеничной и колесной техники) — ул. Набережно-Крещатицкая (встречной полосе) — ул. Нижний Вал — Глыбочицкий проезд — ул. В. Черновола — ул. Маршала Рыбалко — парк воинской части А0222;

— парк воинской части А0222;



во время прохождения военной техники к месту проведения тренировок по маршруту (колонна № 2, колесная техника) аэродром “Святошин” — ул. Академика Туполева — ул. Стеценко — ул. Д. Щербакивского — проспект Победы — площадь Победы — ул. Старовокзальная — ул. Жилянская;





во время проведения тренировок по маршруту: Европейская площадь — Петровская аллея — Парковая дорога — Днепровский спуск — Набережное шоссе — ул. Набережно-Крещатицкая — ул. Нижний Вал — Глыбочицкий проезд — ул. В. Черновола — проспект Победы (встречной полосе левее Воздухофлотского моста) — проспект Победы (встречной полосе) — площадь Победы (встречной полосе) — ул. Старовокзальная — ул. Жилянская;





после тренировки по маршруту: Европейская площадь — Петровская аллея — Парковая дорога — Днепровский спуск — Набережное шоссе — ул. Набережно-Крещатицкая — ул. Нижний Вал — Глыбочицкий проезд - ул. В. Черновола — проспект Победы — ул. Академика Туполева — аэродром “Святошин”.





Кроме того, 18, 20, 22-24 августа будет запрещена парковка и не будут парковки в местах подготовки и проведения торжественных мероприятий, в том числе на местах стоянки транспортных средств ВСУ, которые перевозят личный состав пеших парадных расчетов на б-ре ​​Леси Украинский (в обе стороны), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что нынешний военный парад будет одним из крупнейших.