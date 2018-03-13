Суд снова арестовал имущество Чеботаря
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Соломенский районный суд Киева повторно наложил арест на имущество бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря в рамках дела "рюкзаков для МВД", передает УНН со ссылкой на постановление суда.
Согласно решению, суд удовлетворил ходатайство НАБУ и наложил арест на общее имущество Чеботаря и его жены, а именно квартиру, жилой дом с хозяйственными постройками, еще один жилой дом.
Напомним, в январе 2018 года Апелляционный суд отменил решение Соломенского районного суда, который арестовал имущество С.Чеботаря и его жены, и направил ходатайство об аресте имущества на новое рассмотрение.
Как сообщал УНН, 1 ноября 2017 года Соломенский районный суд Киева избрал бывшему заместителю министра внутренних дел Украины Сергей Чеботарю меру пресечения в виде личного обязательства. Соломенский районный суд Киева продлил действие процессуальных обязанностей в рамках пресечения в виде личного обязательства для С.Чеботаря по делу "рюкзаков для МВД" до 23 апреля.
31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении. Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьему задержанному в этом деле. Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.