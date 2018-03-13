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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 60388 просмотра

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Суд снова арестовал имущество Чеботаря

Суд снова арестовал имущество Чеботаря

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Соломенский районный суд Киева повторно наложил арест на имущество бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря в рамках дела "рюкзаков для МВД", передает УНН со ссылкой на постановление суда.

Согласно решению, суд удовлетворил ходатайство НАБУ и наложил арест на общее имущество Чеботаря и его жены, а именно квартиру, жилой дом с хозяйственными постройками, еще один жилой дом.

Напомним, в январе 2018 года Апелляционный суд отменил решение Соломенского районного суда, который арестовал имущество С.Чеботаря и его жены, и направил ходатайство об аресте имущества на новое рассмотрение.

Как сообщал УНН, 1 ноября 2017 года Соломенский районный суд Киева избрал бывшему заместителю министра внутренних дел Украины Сергей Чеботарю меру пресечения в виде личного обязательства. Соломенский районный суд Киева продлил действие процессуальных обязанностей в рамках пресечения в виде личного обязательства для С.Чеботаря по делу "рюкзаков для МВД" до 23 апреля.

31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении. Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьему задержанному в этом деле. Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

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