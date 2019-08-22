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Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в организации убийства журналиста Сергиенко

Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в организации убийства журналиста Сергиенко

Киев  •  УНН

 • 11037 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Городищенский районный суд Черкасской области 22 августа отпустил из СИЗО под домашний арест Вадима Мельника, которого обвиняют в организации убийства журналиста, участника евромайдан Василия Сергиенко, сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Срок ареста Мельника заканчивался 24 августа. В связи с этим прокурор Виктория Дидыч подала ходатайство о продлении его содержания под стражей еще на два месяца. Она обосновала необходимость такой меры тем, что на свободе обвиняемый может скрыться, повлиять на потерпевших и свидетелей.

Сам Мельник сказал, что не признает своей вины и не намерен бежать в случае увольнения. Его адвокаты Александр Шадрин и Валерий Добраниця заявили, что, по их мнению, прокуроры не доказали существование рисков, которые они озвучили. Защитники ходатайствовали о том, чтобы отпустить Мельника под залог в размере 153 000 гривен.

Судьи отклонили оба ходатайства и изменили Мельнику меру пресечения на домашний арест. Чем они обосновали такое решение - пока неизвестно, председательствующая судья Людмила Синица объявила только резолютивную часть решения.

Кроме этого, Мельник непрерывно находился под стражей от 18 мая 2017 года.

Прокуроры также ходатайствовали о том, чтобы на два месяца продлить арест обвиняемому в исполнении убийства Владимиру Воронкову и изменить меру пресечения с домашнего ареста на пребывание в СИЗО Виктору Горбенко и Роману Недибалюку, которых обвиняют в исполнении похищения журналиста. Судейская коллегия оставила под стражей Воронкова, однако отклонила ходатайство по Горбенко и Недибалюку, они остаются под круглосуточным домашним арестом.

Напомним, один из лидеров евромайдан в Корсунь-Шевченковском и журналиста Василия Сергиенко убили в апреле 2014 года. Его похитили со двора собственного дома, а на следующий день тело нашли в лесу в 15 километрах от города со следами пыток.

В период с 2015 по 2017 годы по подозрению в убийстве задержали пятерых человек: Владимира Горбенко, Валентина Завражина, Романа Недибалюка (обвиняются в исполнении похищения), Владимира Воронкова (обвиняется в исполнении убийства) и владельца киевского спортклуба «Тай» Вадима Мельника ( обвиняется в организации преступления). В розыске находятся еще двое фигурантов дела Андрей Иносов, которого подозревают в организации похищения и Валерий Федоров, которого следствие считает еще одним исполнителем убийства.

Подозрения в заказе преступления пока никому не объявляли. Уголовное дело в отношении заказчиков сейчас расследует управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины.

Судебные слушания начались в январе 2016 года. С тех пор дело постоянно переходит из одного районного суда Черкасской области в другой, изменилось уже 14 коллегий судей. Сейчас дело рассматривает Городищенский районный суд.

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