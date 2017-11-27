Суд сегодня начнет подготовительное заседание по делу Насирова

Как сообщили в САП, судебное заседание запланировано на 16:15.

В прокуратуре считают, что председатель Государственной фискальной службы Украины в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

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Эти решения, уточнили в САП, были приняты им с нарушением установленной законом процедуры, а именно при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, повлекшее тяжкие последствия в виде непоступления обязательных платежей в государственный бюджет в сумме более 2 млрд грн.

Как сообщал УНН, 10 ноября САП передала в суд обвинительный акт в отношении Насирова.

28 июля 2017 САП завершила досудебное расследование по подозрению Р.Насирова и предоставила защите материалы производства для ознакомления.

Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога, который за него внесла жена.