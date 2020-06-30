Столичное метро возобновило работу в обычном режиме после сообщения о "минировании"

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 48800 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 66259 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

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5 марта, 02:32 • 111989 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 120754 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 123355 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 119559 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 10:59 • 104795 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103003 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Столичное метро возобновило работу в обычном режиме после сообщения о "минировании"

Столичное метро возобновило работу в обычном режиме после сообщения о "минировании"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 июня. УНН. На станциях столичного метрополитена "Житомирская", "Харьковская" и "Арсенальная" взрывоопасных предметов не обнаружено. Все станции работают в обычном режиме. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

"Станции проверены, взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме! Хорошего вечера, уважаемые пассажиры!", - говорится в сообщении.

Напомним, станции "Житомирская", "Харьковская" и "Арсенальная" столичного метрополитена были закрыты, из-за сообщения о минировании.

Напомним, Днепровский райсуд Киева изменил меру пресечения Виталию Ткаленко, который "заминировал" мост Метро, с содержания под стражей на помещение в специализированное медицинское учреждение.

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