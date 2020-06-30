Столичное метро возобновило работу в обычном режиме после сообщения о "минировании"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. На станциях столичного метрополитена "Житомирская", "Харьковская" и "Арсенальная" взрывоопасных предметов не обнаружено. Все станции работают в обычном режиме. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".
"Станции проверены, взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме! Хорошего вечера, уважаемые пассажиры!", - говорится в сообщении.
Напомним, станции "Житомирская", "Харьковская" и "Арсенальная" столичного метрополитена были закрыты, из-за сообщения о минировании.
Напомним, Днепровский райсуд Киева изменил меру пресечения Виталию Ткаленко, который "заминировал" мост Метро, с содержания под стражей на помещение в специализированное медицинское учреждение.