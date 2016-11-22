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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
17:52 • 11296 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве произошло смертельное ДТП

Киев • УНН

 • 8398 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Киеве на Окружной  произошло смертельное ДТП, так автомобиль БМВ занесло на встречную полосу через газон. Девушка-пассажир скончалась в машине скорой помощи не приходя в сознание, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.

В Киеве произошло смертельное ДТП

Отмечается, что потерпевшую реанимировали более 20 минут.

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Сейчас оба водителя госпитализированы.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа и эксперт.

Украинские Национальные Новости

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