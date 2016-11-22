В Киеве произошло смертельное ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Киеве на Окружной произошло смертельное ДТП, так автомобиль БМВ занесло на встречную полосу через газон. Девушка-пассажир скончалась в машине скорой помощи не приходя в сознание, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Отмечается, что потерпевшую реанимировали более 20 минут.
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Сейчас оба водителя госпитализированы.
На месте происшествия работает оперативно-следственная группа и эксперт.