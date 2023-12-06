США обвиняют российских солдат в военных преступлениях против американца в Украине
Киев • УНН
США предъявили обвинения четырем российским солдатам в военных преступлениях за похищение и пытки американца в Украине, что стало первым применением закона для судебного преследования за военные преступления против граждан США.
Согласно судебным документам, опубликованным в Федеральном суде Вирджинии, четырем российским солдатам предъявлены обвинения в военных преступлениях против американца, жившего в Украине во время российского вторжения. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
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Дело против российских солдат знаменует собой первый случай, когда правительство США использовал закон, принятый несколько десятилетий назад, направленный на преследование тех, кто совершает военные преступления против американских граждан.
Согласно обвинительному заключению, российские солдаты похитили американца из его дома в украинском селе милое. Солдаты якобы избивали и пытали американца в российской воинской части, где его продержали 10 дней в апреле 2022 года.
В обвинении говорится, что после его похищения российские солдаты якобы раздели американца догола, связали ему руки за спиной и избили кулаками, ногами и прикладами оружия.
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США обвиняют российских солдат в военных преступлениях против американца в Украине
США предъявили обвинения четырем российским солдатам в военных преступлениях за похищение и пытки американца в Украине, что стало первым применением закона для судебного преследования за военные преступления против граждан США.
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