США готовят пакет вооружений для Украины на 1 млрд долларов - Reuters

Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи Украине в размере 1 миллиарда долларов. Об этом сообщили Reuters во вторник два американских чиновника, передает УНН.

Как сообщает издание, в пакет помощи входят транспортные средства, зенитные боеприпасы Stinger, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое вооружение, которое может быть немедленно использовано на поле боя, сообщили официальные лица на условиях анонимности.

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Президент Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой предоставить Украине помощь в размере 60,8 миллиардов долларов, но инициатива застопорилась, когда республиканцы в Палате представителей в течение нескольких месяцев отказывались продвигать эту меру.