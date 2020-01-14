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Дело относительно экс-заместителя командира севастопольского "Беркута" передали в суд

Дело относительно экс-заместителя командира севастопольского "Беркута" передали в суд

Киев  •  УНН

 • 11006 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя командира севастопольского спецподразделения "Беркут", который подозревается в государственной измене. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Сегодня, 14 января 2019 года направлено в суд обвинительный акт в отношении заместителя командира роты милиции особого назначения "Беркут" УМВД Украины в Севастополе. Милиционер обвиняется в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК)", - говорится в сообщении.

Так, ГБР напоминает, что с 27 февраля 2014 года до 20 марта 2014 года милиционер, совместно с вооруженным подчиненным ему личным составом роты "Беркута", организовал проверку документов граждан и их транспортных средств на КПВВ "Чонгар" для недопущения на территорию АР Крым представителей международных организаций (ООН, ОБСЕ), работников государственных и правоохранительных органов Украины.

"Целью таких действий было обеспечение беспрепятственного проведения нелегитимного референдума в Крыму относительно его отделения от Украины", - отмечается в сообщении.

Также, после временной оккупации территории автономной республики и города Севастополя указанное лицо было назначено исполняющим обязанности командира незаконно созданного специального муниципального подразделения милиции "Беркут" в Севастополе.

Напомним, экс-заместителю командира севастопольского "Беркута" объявили подозрение в госизмене.

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