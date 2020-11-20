"Дела Майдана": Венедиктова рассказала, почему нет приговоров

"Масштабы работы прокуроров и следователей - огромные, а приговоров за 6 лет - всего несколько десятков. Объективные причины продолжительности судебного разбирательства, в частности, нагрузка на судей в условиях неукомплектованности штатов. В отдельных делах - большое количество эпизодов преступлений и участников производства", - сказала Венедиктова.

По ее словам, к примеру, завершение судебного разбирательства в суде первой инстанции относительно расстрелов на Институтской 20 февраля 2014 года, учитывая периодичность судебных заседаний, ожидается только в 2021 году.

В то же время, отметила Генпрокурор, 4 года находится в одном из райсудов Киева только на стадии подготовительного производства дело по обвинению трех правоохранителей и одного гражданского, которые 20 февраля 2014 года получили и вывезли со складов МВД 156 комплектов автоматов, и 22 ящика с более 47 тысячами патронов.

"Этот арсенал был передан так называемым "титушкам" должностными лицами МВД Украины через несколько часов после массовых убийств протестующих на Институтской. Один из обвиняемых по этому делу был освобожден из-под стражи без решения суда из-за истечения срока меры пресечения. Ходатайство прокурора об избрании меры пресечения не было рассмотрено судом в течение 2,5 лет", - сообщила Венедиктова.

Также по ее словам, существенно влияют на результат недостатки уголовно-процессуального законодательства.

"Это создает условия для грубых злоупотреблений участниками процессуальными правами широких возможностей для затягивания процессов до бесконечности, формально не нарушая закон, но не давая шанса поставить точку в вопросах, ответы на которые от нас ждет общественность", - сказала она.

Кроме этого, отмечает Генпрокурор, в КПК нормативно не урегулированы вопросы, связанные с международным розыском.

Как сообщал УНН, по словам Генерального прокурора, на сегодня суды первой инстанции рассматривают 86 "дел Майдана", процессуальное руководство в которых - за Департаментом по делам Майдана Офиса Генпрокурора.

Добавим, в этом году "дела Майдана" перешли в новый орган следствия - в январе было создано специальное подразделение в Государственном бюро расследований, продолжившее расследование преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Так, этой осенью истекает 7 лет от начала Майдана. Во время акций протеста, по данным Офиса Генпрокурора, погибли 78 гражданских лиц и 13 правоохранителей. В противостоянии всего пострадало более 2,5 тысячи человек, из них более 2000 признаны потерпевшими по уголовным производствам.