Дело о "скифском золоте": слушания в Амстердаме пройдут 22 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Апелляционный суд Амстердама проведет слушания по делу о скифском золоте 22 апреля. Об этом сообщила во вторник ТАСС пресс-секретарь инстанции Мелисса Зейлстра, передает УНН.
Цитата
"Публичные слушания по делу запланированы на 22 апреля", - сказала она.
Что было раньше
Апелляционный суд Амстердама назначил нового судью для рассмотрения дела о "скифском золоте".
Напомним
В октябре 2020 года в Амстердаме удовлетворили ходатайство Украины об отводе одного из судей по делу о "скифском золоте". Как сообщили тогда в МИД, отвод состоялся из-за сомнений в предвзятости судьи.
14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама объявил решение о необходимости вернуть экспонаты Украине.
Суд признал, что предметы спорной музейной коллекции являются культурными ценностями, которые незаконно находятся на территории Нидерландов. Суд отметил, что музейные артефакты принадлежат государству Украина, которая имеет право требовать возврата музейной коллекции на основании положений Конвенции ЮНЕСКО.
Апелляционный суд Амстердама 11 марта 2019 года начал рассмотрение апелляционной жалобы музеев оккупированного Крыма по решению о возвращении в Украину "скифского золота".
В июле того же года суд Амстердама отложил вынесение решения по "скифскому золоту".