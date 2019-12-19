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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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5 марта, 17:33 • 135660 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 140363 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Дело экс-беркутовцев: суд освободил из-под стражи Маринченко

Дело экс-беркутовцев: суд освободил из-под стражи Маринченко

Киев  •  УНН

 • 19886 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Святошинский районный суд Киева освободил из-под стражи одного из бывших беркутовцев, обвиняемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, Александра Маринченко, передает корреспондент УНН.

Так, суд постановил изменить меру пресечения Маринченко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Также, суд продлил ночной домашний арест для экс-беркутовца Сергея Тамтуры до 19 февраля 2020 года.

Кроме того, суд продлил содержание под стражей для бывших "беркутовцев" - Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского до 16 февраля 2020 года.

Как сообщалось ранее, суд выпустил обвиняемого Тамтуру под домашний арест.

Напомним, Святошинский районный суд Киева смягчил меру пресечения Тамтуре.

Пять бывших "беркутовцев" - Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янишевского - обвиняют в убийствах и других преступлениях, что 20 февраля 2014 года привели к гибели 49 человек на улице Институтской в центре Киева.

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