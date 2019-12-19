Дело экс-беркутовцев: суд освободил из-под стражи Маринченко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Святошинский районный суд Киева освободил из-под стражи одного из бывших беркутовцев, обвиняемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, Александра Маринченко, передает корреспондент УНН.
Так, суд постановил изменить меру пресечения Маринченко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
Также, суд продлил ночной домашний арест для экс-беркутовца Сергея Тамтуры до 19 февраля 2020 года.
Кроме того, суд продлил содержание под стражей для бывших "беркутовцев" - Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского до 16 февраля 2020 года.
Как сообщалось ранее, суд выпустил обвиняемого Тамтуру под домашний арест.
Напомним, Святошинский районный суд Киева смягчил меру пресечения Тамтуре.
Пять бывших "беркутовцев" - Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янишевского - обвиняют в убийствах и других преступлениях, что 20 февраля 2014 года привели к гибели 49 человек на улице Институтской в центре Киева.